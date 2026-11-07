Трамп предложил Нурмагомедову и Махачеву посты в Белом доме

Президент США Дональд Трамп предложил главе UFC Дэйну Уайту должность пресс-секретаря Белого дома. Об этом американский лидер написал в соцсетях.

Также Трамп предложил Уайту, если тот ответит согласием, назначить своими помощниками Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

Глава государства уверен, что команда из бойцов UFC сможет защитить Штаты от «левых безумцев» из Демократической партии.

Напомним, в начале ноября в США прошли промежуточные выборы, на которых демократы одержали победу, а республиканцы лишились большинства в Сенате и Палате представителей.