Российская армия может отказаться от демисезонной одежды

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В российской армии планируют перейти на двухсезонную систему военной формы – летнюю и зимнюю. От демисезонного комплекта одежды хотят отказаться, сообщил начальник тыла Вооруженных сил РФ, замминистра обороны Валерий Солодчук.

«Сейчас у солдат три комплекта формы одежды: зимняя, летняя и демисезонная. Мы хотим демисезонную убрать и вернуть схему “лето – зима”», – сказал он в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

По словам генерал-полковника, для перехода на новую систему необходимы современные материалы, разработкой которых занимаются армия и промышленность.

Тестирование новой зимней формы для военнослужащих планируют провести в ближайшие месяцы. Она рассчитана на использование в умеренном и жарком климате, а также в районах Крайнего Севера. На данный момент в войска уже поставили 100 тыс. комплектов.

Кроме того, Солодчук заявил, что качественно производить военную форму способны только три страны – Россия, Китай и США. Он также отметил, что отечественная военная обувь не уступает продукции ведущих производителей, а по ряду характеристик превосходит ее.