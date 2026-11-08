Татарстанские компании могут помочь Афганистану преодолеть водный кризис

Фото: Российский деловой центр в Афганистане

В Афганистане нарастает острый гуманитарный кризис из‑за нехватки чистой питьевой воды. По данным ЮНИСЕФ, доступа к безопасной воде лишены более 6,8 млн детей – в целом проблема затрагивает около трети населения страны.

По мнению Российского делового центра в Афганистане, к столь тяжелой ситуации привели десятилетия конфликтов, разрушение инфраструктуры водоснабжения и сокращение объема международной помощи. Особенно страдают беднейшие слои населения: в Кабуле семьи вынуждены покупать воду из цистерн, а детям приходится пропускать занятия в школе, чтобы принести воду домой. Для миллионов афганских семей вопрос доступа к воде – это не вопрос комфорта, а вопрос здоровья, образования и выживания.

На фоне этой проблемы особое значение приобретает предстоящий визит в Кабул вице‑премьера России Алексея Оверчука, который возглавит российскую бизнес‑делегацию. Афганская сторона уже обращалась к России за поддержкой в решении проблемы водоснабжения, и теперь вопрос должен стать одним из ключевых на предстоящих переговорах.

«Важную роль в поиске решений могут сыграть татарстанские компании: они заявили о готовности подключиться к работе и предложить свои решения для восстановления и развития водной инфраструктуры Афганистана. Представители бизнеса из Татарстана готовы участвовать в разработке проектов, направленных на преодоление водного кризиса», – рассказал руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Также он отметил, что переход от предложений к реальным действиям возможен только при условии соответствующего решения российского правительства. Сейчас Афганистану нужны не просто договоренности и создание рабочих групп, а конкретные проекты, инвестиции и практические шаги, способные изменить ситуацию.