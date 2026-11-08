Депутат ГД предложила создать единый документ по борьбе с буллингом в школах

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В российских школах необходимо создать единую систему профилактики травли, закрепив ее в отдельном документе. Он должен определить порядок выявления таких случаев и распределить обязанности между ведомствами. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-спикер Госдумы Мария Воропаева.

«Есть ли у нас единый документ, который связан с профилактикой травли в школах? Его нет. А он должен появиться, чтобы каждый на своем участке понимал, как он реагирует и что он делает для профилактики этого явления», – сказала депутат.

Она напомнила, что представители разных фракций уже вносили в Госдуму законопроекты об ответственности за буллинг. Однако, по мнению Воропаевой, введения штрафов недостаточно для решения проблемы. Необходимо также согласовать действия ведомств и определить, кто будет выявлять случаи травли, собирать доказательства и составлять протоколы об административных правонарушениях.

Парламентарий отметила, что буллинг часто остается незамеченным учителями и родителями, а дети нередко скрывают факты травли. При этом проблема касается не только школ, но и колледжей и техникумов.

Отдельно Воропаева указала на нехватку психологов в образовательных учреждениях. По ее словам, в учебных заведениях с численностью до 1,5 тыс. человек зачастую работает только один специалист.

«Что такой психолог может сделать? Он сегодня не может ни профилактику осуществлять в должном виде, ни реагировать на случившиеся события», – отметила депутат.