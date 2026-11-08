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Происшествия 8 ноября 2026 10:16

Ультраправый застрелил шестерых на площади в Кракове, в его доме нашли три трупа

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24-летний сторонник ультраправой идеологии устроил стрельбу на площади в центре Кракова, в результате чего шесть человек погибли. Еще 12 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на польские ведомства и прессу. При стрельбе ранения получила гражданка России.

Молодой человек вел стрельбу из машины без номеров. Мужчина носил бронежилет, при нем было много боеприпасов, длинноствольное оружие и запасное оружие. Злоумышленник попытался скрыться, но врезался в другой автомобиль. Силовики семь раз в него выстрелили. Подозреваемого доставили в больницу и прооперировали, он находится в стабильном состоянии.

Как сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, в доме задержанного нашли три тела – двух женщин и мужчины.

#стрельба на улице #стрельба по прохожим #польша
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