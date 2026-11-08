В Татарстане 8 ноября ожидается небольшой снег и гололедица
В воскресенье, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6–11 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью минимальная температура воздуха составил −1..−6 градусов. Днем максимальная температура воздуха поднимется до −2..+2 градусов.
В Казани днем облачно, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Максимальная температура воздуха днем 0..+2 градуса.
Также на дорогах в республике местами ожидается гололедица.