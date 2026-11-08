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Общество 8 ноября 2026 06:00

В Татарстане 8 ноября ожидается небольшой снег и гололедица

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В Татарстане 8 ноября ожидается небольшой снег и гололедица
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» ​

В воскресенье, 8 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6–11 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью минимальная температура воздуха составил −1..−6 градусов. Днем максимальная температура воздуха поднимется до −2..+2 градусов.

В Казани днем облачно, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6–11 м/с. Максимальная температура воздуха днем 0..+2 градуса.

Также на дорогах в республике местами ожидается гололедица.

#погода в рт
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