Эксперт назвал профессии, которые будут востребованы через 10 лет

Через 10 лет на российском рынке труда сохранится высокий спрос на инженеров, конструкторов, рабочих технических специальностей, медицинских работников и специалистов по кибербезопасности. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По мнению эксперта, востребованными также будут финансисты, обладающие знаниями в области географии и цифровыми компетенциями, а также маркетологи со стратегическим мышлением и навыками анализа целевой аудитории и рыночных тенденций.

Балынин отметил, что работодатели будут заинтересованы в специалистах с широким кругозором, которые владеют несколькими компетенциями и способны повышать производительность труда. В частности, сохранится спрос на токарей, слесарей, электриков, фрезеровщиков и сварщиков.

Кроме того, перспективными останутся профессии, связанные с машиностроением и авиастроением, включая инженеров и конструкторов. По словам эксперта, будут востребованы и специалисты, способные оценивать сроки достижения конкретных показателей развития организаций.

«Высококвалифицированные специалисты будут востребованы через 10 лет абсолютно везде», – подчеркнул Балынин.