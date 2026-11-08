Столкновение поездов в Египте привело к гибели четырех человек

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 88 пострадали в результате столкновения сегодняшнего столкновения пассажирских поездов в Египте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обновленные данные Министерства здравоохранения арабской республики.

«Число пострадавших при столкновении поездов рядом с городом Эль-Айят выросло до 88, четыре пассажира погибли», – сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что у города Эль-Айят (к югу от Гизы) поезд №134 Гиза – Эль-Файюм врезался в хвостовую часть поезда №2010 Каир – Асуан. При этом четыре вагона одного из поездов сошли с рельсов.

Египетские СМИ приводили разные сведения о количестве пострадавших и сообщали о гибели машиниста поезда №134, но Минздрав страны ранее рассказал о 64 пострадавших при столкновении. По словам источника РИА Новости, среди получивших травмы нет иностранных граждан.

Генеральный прокурор Египта поручил подчиненным установить обстоятельства катастрофы и оценить ее последствия. К месту аварии прибыл министр транспорта арабской республики Камель эль-Вазир.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Он потребовал расследовать инцидент и привлечь к ответственности всех, «чья преступная халатность привела к трагедии».

Согласно данным туроператоров, среди пассажиров столкнувшихся поездов не было организованных российских туристов. Об этом рассказал РБК руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов. Дело в том, что поездки по железной дороге нехарактерны для стандартных пакетных туров в Египет.