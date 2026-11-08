МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при метели и гололедице

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В ночь на 9 ноября и утром в Татарстане ожидаются слабая метель, а также гололедица на дорогах. В связи с непогодой МЧС рекомендует быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхностей. Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Тел. экстренных служб 112», – говорится в сообщении.