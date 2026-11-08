news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 8 ноября 2026 12:39

МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при метели и гололедице

Читайте нас в
МЧС напомнило татарстанцам о мерах безопасности при метели и гололедице
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В ночь на 9 ноября и утром в Татарстане ожидаются слабая метель, а также гололедица на дорогах. В связи с непогодой МЧС рекомендует быть осторожными при передвижении по улицам и дорогам.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхностей. Пешеходам рекомендуется пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода. Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям. Тел. экстренных служб 112», – говорится в сообщении.

#метель в татарстане #гололедица на дорогах #мчс предупреждает
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Жителя Казани оштрафовали за самовольное обустройство сауны в квартире

Жителя Казани оштрафовали за самовольное обустройство сауны в квартире

7 ноября 2026

Несколько жилых домов в Саратове повреждены после атаки БПЛА

7 ноября 2026
Новости партнеров