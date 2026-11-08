Эксперт Никитин объяснил, какими навыками должен обладать идеальный сотрудник

Работодатели отдают предпочтение специалистам, которые глубоко разбираются в одной профессиональной области и имеют базовые знания в нескольких смежных направлениях. Об этом ТАСС рассказал ведущий специалист по подбору персонала одного из рекрутинговых агентств Владислав Никитин.

По его словам, понимание работы смежных подразделений помогает сотруднику эффективнее выполнять свои обязанности и взаимодействовать с коллегами.

«Самый идеальный сейчас сотрудник для работодателя – это тот, который владеет несколькими компетенциями, но при этом у него есть одна основная, которой он владеет на профессиональном уровне. Однако также он должен иметь хотя бы начальные знания по смежным направлениям, которые ему помогают в работе. То есть это какие-то условно “поверхностные” знания о работе смежных подразделений», – отметил эксперт.

Никитин считает, что ранняя профориентация и обучение в профильных классах позволяют школьникам получить больше практических навыков и лучше подготовиться к будущей работе.

В качестве примера он привел сферу продаж: специалисту важно не только уметь продавать продукцию, но и понимать особенности ее производства, экономику, технологии, рынки сбыта, а также знать основных покупателей и конкурентов.

При этом для реализации проекта профильного обучения необходимо обеспечить школы квалифицированными педагогами и достаточной материальной базой. Это позволит ученикам на практике познакомиться с разными направлениями и определиться, насколько им интересна та или иная сфера, добавил Никитин.

Ранее Минпросвещения России утвердило новый федеральный государственный образовательный стандарт, предусматривающий шесть профилей обучения для школьников: агротехнологический, естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. Образовательные организации также смогут создавать более узкие направления.