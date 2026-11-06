Америка устала от Трампа: по итогам выборов Конгресс под контролем демократов

Главное мировое событие этой недели случилось в США – выборы в Конгресс обернулись сокрушительным поражением республиканцев. Теперь в обеих палатах американского парламента заправляет Демократическая партия. Чем такой расклад грозит Трампу, насколько вероятен для него импичмент и что все это означает для России – в материале Альберта Бикбова.





Фото: Wikimedia Commons

Конец эпохи Трампа

Президент США Дональд Трамп лишился лояльного ему Конгресса – Республиканская партия проиграла промежуточные выборы и в палату представителей, и в сенат. У демократов (по данным на вечер 5 ноября) 54 кресла из 100 в сенате и 240 из 435 в палате представителей. И там, и там – большинство, что означает, что отныне Трамп (а вернее, республиканцы) Конгресс не контролируют.

«Эпоха Трампа закончилась, сенат больше не будет ему подчиняться. Всякий раз, когда Трамп будет игнорировать волю американского народа или закон, мы будем проводить расследования, подавать на него в суд и использовать все доступные законодательные инструменты, чтобы ему было сложно», – заявил по итогам выборов лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Поражение республиканцев выглядит по-настоящему позорным – демократы завоевали сильнейшее большинство в палате представителей за последние 18 лет, а еще позорнее итоги выборов в сенат, ведь республиканцы потеряли традиционно «свои» Техас и Южную Каролину, где не проигрывали десятилетиями.

Если совсем кратко, то Трамп всего за два года после победы на выборах 2024 года умудрился так достать своей непредсказуемостью всю Америку, что даже ранее лояльные республиканцам избиратели массово побежали голосовать за «ослов».

Зал заседаний палаты представителей Конгресса США Фото: Wikimedia Commons

Катастрофы нет

Да, для 47-го президента итоги этих выборов позор и фиаско, но, как говорится, не «ужас-ужас-ужас». Все эти рассуждения об «исторической небывалой катастрофе Трампа» не имеют под собой никакой почвы.

Самое главное – ничего сверхъестественного, в принципе, не произошло. После Второй мировой войны почти всегда партия президента теряла большинство в палате представителей. Более того, бывали случаи, когда партия, оппозиционная президенту, получала большинство и в палате представителей, и в сенате.

Наиболее яркие примеры только последнего времени: в 2014 году при президенте Бараке Обаме (демократ) промежуточные выборы выиграли республиканцы (большинство в обеих палатах), в 2006 году при Джордже Буше-младшем (республиканец) – наоборот, у демократов было большинство в палате представителей и сенате, в 1994 году у Билла Клинтона (демократ) большинство в Конгрессе было за республиканцами.

То есть ничего «исторического» или «сенсационного» в нынешней победе демократов на промежуточных выборах нет – вполне рутинное состояние дел во властной верхушке США, знаменитая «система сдержек и противовесов» в американской политике. Конгресс, таким образом, перестает быть законодательным продолжением полномочий Дональда Трампа и снова становится противовесом президенту. Ничего особенного, повторимся, не произошло. Напротив, когда Конгресс контролируется партией президента, это и есть американская политическая аномалия.

Для 47-го президента итоги этих выборов позор и фиаско, но, как говорится, не «ужас-ужас-ужас» Фото: Wikimedia Commons

Чем это обернется для Трампа?

Противники президента получают новые рычаги давления: бюджет, расследования, слушания, резолюции о военных полномочиях, утверждение кандидатур министров, послов и федеральных судей, предложенных президентом. Формально Трамп сохраняет право вето, а для его преодоления у демократов нет двух третей голосов в каждой из палат.

Но политическая цена любых новых операций резко возрастает. И для демократов, и для Трампа. Последний на фоне подведения итогов промежуточных выборов даже опубликовал в социальной сети Truth Social фотографию красной бейсболки с надписью VETO, отсылая к своему праву отклонять законопроекты, принятые Конгрессом. Демократам придется договариваться с Трампом, чтобы законопроекты проходили, а Трампу придется договариваться с демократами, потому что, злоупотребляя правом вето, он рискует вызвать паралич власти. Что может привести не только к импичменту, но и к его фактическому отстранению от власти с неприятными последствиями.

Импичментом его не напугать

Возможен ли импичмент Трампа? Да. Соответствующая процедура регулируется Конституцией США и представляет собой процесс привлечения главы государства к ответственности с возможным отстранением от должности. Последовательность шагов выглядит так: сначала в палате представителей выдвигаются обвинения, которые достаточно одобрить простым большинством голосов (50% + один). Разумеется, при нынешнем большинстве демократов в нижней палате запустить процедуру импичмента будет нетрудно.

Но потом наступает очередь сената, а там все резко усложняется: необходимо проведение судебного процесса, и для окончательного признания вины и отстранения президента – поддержка не менее двух третей голосов сенаторов (67 из 100). А такого количества мест у демократов в сенате нет. Так что Трампу стоит опасаться не демократов, а того, что часть республиканцев проголосует, как демократы. Но много ли найдется среди них желающих «выстрелить себе в ногу», потерять «своего президента» и поставить под удар перспективы своей партии?

Фото: Wikimedia Commons

За всю историю США ни один президент не был отстранен от должности именно по итогам процедуры импичмента в сенате (только отставка Ричарда Никсона состоялась под угрозой такого исхода, но не по процедуре).

Для того, чтобы импичмент перерос в отстранение, Трампу стоит очень и очень «постараться». Хотя для такого абсолютно непредсказуемого политика ничего невозможного нет. Кстати, Дональд Трамп – единственный президент в американской истории, которому объявляли импичмент дважды (в 2019 и 2021 гг.), и оба раза он был оправдан сенатом.

Станет ли Трамп «хромой уткой»?

Трамп, в принципе, уже стал «хромой уткой», когда занял Овальный кабинет в январе 2025 года – по 22-й поправке к Конституции США одно лицо не может быть избрано на должность президента страны более двух раз. Соответственно, с каждым днем президентского срока после выборов 2024 года эта утка хромала все сильнее.

С потерей Конгресса внутри Республиканской партии начинается борьба за «2028 год», и лояльность Трампу перестает быть главным условием выживания. Наоборот, ассоциирование с ним равносильно потере собственного рейтинга, что приведет к дистанцированию Рубио и Вэнса для спасения их политических карьер. Для республиканцев самым актуальным выглядит подбор сильного кандидата на следующие президентские выборы, но без явной конфронтации с действующим президентом, потому что склока внутри партии усилит недоверие избирателя. Так что здесь начнутся сделки между партией и Трампом по бесконфликтному транзиту власти к новому преемнику.

Задачей самого Трампа становится аккуратное отползание в сторону после окончания президентского срока (желательно без каких-то расследований и уголовного преследования). И возможный преемник должен как-то гарантировать, что для 47-го президента все закончится относительно бескровно. Так что есть огромная вероятность, что Трамп станет не только классической «хромой уткой», а весьма осторожным персонажем, который будет пытаться договориться о мирном уходе с поста по истечении положенного времени с республиканцами и даже с демократами. Завоевывать Канаду или Гренландию времени у него уже не будет. Да и с проигранными сенатом и палатой представителей никакие угрозы серьезно восприниматься не будут.

Как тут не поверить провидческим и прозорливым словам Владимира Путина, хотя они и были сказаны в шутливом тоне (на снимке – Президент России на пленарном заседании ВЭФ, 5 сентября 2024 года) Фото: kremlin.ru

Что изменится для России?

Как тут не поверить провидческим и прозорливым словам Владимира Путина, хотя они и были сказаны в шутливом тоне. Напомним, на пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре 2024 года российский лидер призвал поддержать на выборах президента США кандидата от демократов и действующего вице-президента Камалу Харрис. Звучало как парадокс, ведь Демократическая партия занимала и занимает самую жесткую и непримиримую позицию в отношении Москвы. А Трамп, наоборот, намекал на ослабление санкций. Но Путин еще тогда прекрасно понимал природу того, с кем в итоге придется иметь дело еще четыре года, – хаотичность и непредсказуемость. Уж лучше предсказуемый враг, в отношении которого нет иллюзий, чем такой переменчивый «приятель», который то порождает надежды, то вдруг разворачивается в противоположном направлении.

Что изменилось для России со вторым приходом Трампа в Овальный кабинет? По большому счету, стало даже хуже. Да, он хотя бы возобновил российско-американский диалог, которого при Джо Байдене вообще не было. Но что толку от такого диалога? То «дух Анкориджа» есть, то он испарился – постоянные эмоциональные качели. Санкции не ослабевают, разведданные Украине как предоставлялись, так и предоставляются, поставки вооружений не прекратились (пусть и окольным путем). Против дружественных России стран ведутся боевые действия, гибнут и похищаются их лидеры, а потакание и помощь Израилю на Ближнем Востоке достигли апогея. Да, Трамп порою конфликтует с главой киевского режима Зеленским, но это выглядит как в поговорке «милые бранятся – только тешатся».

А уж тем более не произойдет существенных положительных изменений после проигрыша республиканцами промежуточных выборов. Это совершенно точно – даже если Трамп вдруг захочет сделать для нашей страны что-то приятное, ему придется проводить это через Конгресс, а там верховодят демократы. Так что Россия получила ясность в отношении политики США: теперь не будет ни таких эмоциональных качелей, ни новых Анкориджей. Даже с «хромой уткой» Дональдом Фредовичем.