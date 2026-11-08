Мужчина получил сильные ожоги на пожаре в садовом домике в РТ

Пожар произошел в СНТ «Идель» в Верхнеуслонском районе Татарстана. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ. Горели одноэтажный дощатый садовый дом и надворные постройки. Общая площадь возгорания – 50 кв. метров.

В результате происшествия пострадал 72-летний мужчина. Он получил ожоги ног и лица 1-3 степени. Поражено 78 % поверхности тела. Мужчину доставили в Верхнеуслонскую ЦРБ.

Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.