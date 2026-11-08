Россияне смогут установить самозапрет на звонки из-за рубежа с марта 2027 года

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Россияне с 1 марта 2027 года смогут устанавливать самозапрет на входящие звонки из-за рубежа через портал «Госуслуги» или МФЦ. Мера призвана снизить число случаев телефонного мошенничества, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту Антон Немкин.

По словам депутата, ограничение не будет обязательным для всех: решение о его подключении каждый абонент сможет принять самостоятельно. Он подчеркнул, что речь идет не о полном запрете международной связи, а о дополнительной возможности для тех, кому такие звонки не нужны.

«Принципиально важно, что решение будет принимать сам абонент», – отметил Немкин.

Он добавил, что порядок установки и снятия ограничения должен быть максимально простым, чтобы им могли воспользоваться люди с разным уровнем цифровой грамотности. Особое значение эта мера имеет для пожилых граждан, которые чаще могут становиться мишенью телефонных аферистов.

При этом самозапрет не гарантирует полной защиты от мошенничества, поскольку злоумышленники могут использовать российские номера и другие каналы связи.

«Недостаточно просто предоставить гражданам соответствующую функцию: необходимо понятно объяснить, как она работает, какие именно вызовы блокируются», – считает парламентарий.

По мнению Немкина, борьба с телефонным мошенничеством требует комплексного подхода, включая совершенствование регулирования, работу операторов связи и повышение цифровой грамотности населения.