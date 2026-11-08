Скончалась главный редактор аксубаевской газеты «Сельская новь» Людмила Жаренова

Фото: пресс-служба АО «Татмедиа»

Сегодня, 8 ноября, скончалась главный редактор газеты «Сельская новь», руководитель филиала АО «Татмедиа» «Аксубаево-информ» Людмила Жаренова. Об этом сообщает само издание на своем сайте.

Журналист руководила филиалом медиахолдинга с декабря 2018 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Жаренова долго боролась с болезнью, но та оказалась сильнее, уточняет АО «Татмедиа».

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Людмилы Викторовны», – подчеркивается в сообщении медиахолдинга.

«Людмила Жаренова была высоким профессионалом своего дела, преданной выбранной профессии, своему коллективу, человеком, которого ценили все, любила семья, родные. Ее уход – тяжелая, невосполнимая личная утрата для всех, кто близко знал ее», – отмечает в свою очередь издание, которое она возглавляла.

Завтра, в 10 часов утра, в православном храме Преподобного Феодосия Тотемского поселка Аксубаево состоится отпевание покойной. После окончания богослужения в церкви пройдет церемония прощания.