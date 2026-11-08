Домашнюю собаку застрелили возле частного дома в Казани, МВД начало проверку

Неизвестные убили домашнюю собаку возле частного дома по улице Карагандинской в Авиастроительном районе Казани. Как сообщили в Сети, выстрелы были произведены из грузовика, проезжавшего мимо двора, где находился пес. Животное скончалось.

Собака жила в будке во дворе частного дома. Хозяева не держали пса на привязи, но на нем был ошейник.

Как сообщили «Татар-информу» в МВД по РТ, сообщение о происшествии уже поступило в полицию. По данному факту начата проверка.