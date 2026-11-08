В Египте при столкновении поездов пострадали десятки людей

В Египте столкнулись два поезда, в результате пострадали десятки людей. Об этом сообщают СМИ этой арабской стран, при этом данные о количестве пострадавших разнятся от издания к изданию.

Youm7 со ссылкой на Национальное железнодорожное управление информирует, что столкновение произошло на участке между станциями Кафр-Аммар и Ракка, не называя при этом число пострадавших.

В свою очередь Masrawy пишет, ссылаясь на то же железнодорожное управления, что на территории города Эль-Айят (к югу от Гизы) поезд №134 Гиза – Эль-Файюм столкнулся с хвостовой частью поезда №2010 Каир – Асуан. При этом четыре вагона одного из поездов сошли с рельсов.

Анонимный, но осведомленный собеседник издания утверждает, что не менее 150 человек получили переломы и ушибы. Для эвакуации пострадавших были задействованы более 50 машин скорой помощи и автомобили местных жителей. Большинство травмированных доставлены в больницы.

Издание Telegraph Egypt отмечает, что в результате столкновения погиб машинист поезда №134. Оно подтверждает, что четыре вагона сошли с рельсов и опрокинулись.

Издание Ahram рассказывает о 60 пострадавших, для помощи которым прибыло свыше 20 машин скорой помощи. Министерство здравоохранения Египта направило дополнительные бригады медиков и объявило повышенную готовность в больницах провинции Гиза. Генеральный прокурор страны подчиненным установить обстоятельства катастрофы и оценить ее последствия.

РИА Новости со ссылкой на египетский Минздрав сообщает, что травмы получили 64 человека. Из них 54 доставлены в больницу Эль-Васта, а еще десять – в Эль-Айят. Информированный источник российского агентства уточняет, что среди пострадавших нет иностранных граждан.

Согласно данным туроператоров, среди пассажиров столкнувшихся поездов не было организованных российских туристов. Об этом рассказал РБК руководитель пресс-службы Российского союза туриндустрии Артур Абдюханов.

Представитель РСТ объяснил, что поездки по железной дороге нехарактерны для стандартных пакетных туров в Египет. Для трансферов и большинства экскурсий применяется автомобильный транспорт, а для дальних поездок используют внутренние авиарейсы.

«При этом мы не располагаем подтвержденной информацией о том, были ли в поезде россияне, путешествующие самостоятельно. Отсутствие организованных туристов не означает, что среди пассажиров не могло быть других граждан России. Продолжаем уточнять информацию», – заметил вместе с тем Абдюханов.