Милонов раскритиковал идею убрать иностранные сладости из новогодних подарков

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал предложение главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина исключить популярные иностранные бренды шоколада из праздничных наборов для детей.

Ранее Виталий Бородин выступил с инициативой убрать из детских новогодних подарков такие сладости, как Snickers, Mars, Twix и Bounty, аргументировав это необходимостью прививать детям интерес к отечественной продукции.

В беседе с «Татар-информом» Милонов назвал эту идею «полной глупостью» и отказался обсуждать её по существу, связав появление подобных предложений исключительно с желанием их автора привлечь к себе внимание.

«Очень хочется, чтобы о нем поговорили, поэтому придумывает всякий бред. Не дай бог, люди подумают, что он имеет какое-то отношение к органам власти. Лучше сразу говорить, что это инициатива его как хайпожора и пиарщика», – заявил депутат.

Он также подчеркнул, что не видит смысла всерьёз обсуждать тему поддержки отечественного производителя в контексте данного предложения.