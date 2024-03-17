Кутилов: Разговор вокруг выборов строится на основе традиционных семейных ценностей

Восьмые по счету выборы Президента России станут одними из самых важных в стране с начала века. Об этом в эфире телемарафона ТНВ «Всей семьей на выборы» рассказал политтехнолог, гендиректор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«Мы много лет, уже около 15, занимаемся выборами, предвыборной кампанией в нашей стране. Выборы, которые проходят сегодня, безусловно, самые важные за последние 20 лет. Важны они и по геополитическим событиям, которые сегодня разворачиваются вокруг нашей страны, и по тем результатам, которые мы по итогам этих выборов получим. Это самое важное голосование начиная с 2000 года», – прокомментировал он.

Кутилов также добавил, что люди осознают всю серьезность необходимости выборного процесса. Об этом говорят многочисленные социальные исследования и опросы.

«Огромные цифры были у нас накануне, за неделю до выборов – 86%. По явке мы видим, насколько консолидировано, единодушно общество сегодня, как люди в едином порыве в праздничном настроении с улыбкой на лице [идут голосовать]», – добавил политтехнолог.

Главный девиз выборов в этом году звучит так: «Всей семьей на выборы!».

«Очень важно, что семейные ценности – это не вопрос выборов, того, что мы популяризируем или не популяризируем, это вопрос ценностей, которые нам важны, и суверенитета, который мы сегодня защищаем <…> Те традиционные ценности, о которых говорят, – это наша база, основа, фундамент, на котором мы стоим. Основываясь на этих ценностях, мы строим разговор вокруг выборов. Семья позволяет нам защищать то главное, что объединяет наше общество, прокладывает дорожки во всем мире», – заключил Владимир Кутилов.

Трехдневные выборы Президента России стартовали 15 марта. В республике работают 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).