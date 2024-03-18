Кутилов: Путин создал совершенно новое качество жизни в России

Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов в Татарстане набрал 88,74% голосов. Такая высокая поддержка действующего лидера на восьмых по счету выборах Президента РФ неслучайна, ведь более чем за 20 лет правления ему удалось проделать в стране огромную работу, считает политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«Безусловный и однозначный триумф Владимира Путина, который за 20 с лишним лет проделал колоссальную работу по созданию в России совершенно нового качества жизни. Люди консолидировались в условиях внешней агрессии, под давлением врага, провокаций — избиратели объединились для демонстрации единства и готовности защищать страну, ценности», — подчеркнул он в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Кутилов также заметил, что такие результаты были ожидаемы, ведь за четыре недели до выборов аналогичную картину показывали социологические исследования. По данным опросов, Татарстан должен был показать явку от 83 до 86% и результат не ниже 86% за Владимира Путина. Так, по его словам, и произошло, выборы прошли без кризисов и эксцессов.

«Важно подчеркнуть совершенную прозрачность как процесса голосования, так и подсчета, обеспеченного наблюдением от всех кандидатов, международным наблюдением и видеофиксацией», — заключил политтехнолог.

Ранее сообщалось, что по итогам подсчета 99,89% протоколов по всей стране действующий глава государства Владимир Путин получает 87,30% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) —3,20%.