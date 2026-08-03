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На главную ТИ-Спорт 3 августа 2026 10:19

Черчесов не увидел моментов у «Спартака» после поражения «Ахмата»

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Черчесов не увидел моментов у «Спартака» после поражения «Ахмата»
Фото: «Татар-информ»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал домашнее поражение своей команды от «Спартака» (1:2) в матче 2-го тура РПЛ.

Наставник грозненцев заявил, что не видел эпизод с пенальти, назначенный в начале встречи, ни в прямом эфире, ни на повторе. Отвечая на вопрос о том, не сыграл ли быстрый гол красно-белых злую шутку с его командой, Черчесов заметил: «Почему? Мы же не в ресторане, чтобы заказывать», – приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Тренер подчеркнул, что «Ахмат» выдерживал свой план на игру и действовал так, как хотел. При этом он выразил сомнение в остроте атак соперника: «У соперника, честно говоря, даже не помню реального момента. Только в перекладину попали в конце». По его словам, команда не смогла довести до удара свои моменты, в то время как «Спартак» забил два гола со стандартных положений.

#фк спартак #станислав черчесов #фк ахмат
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