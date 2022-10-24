29 октября в КГЭУ пройдет День открытых дверей

Интересные экскурсии, концертная программа и содержательные презентации ждут посетителей Дня открытых дверей Казанского государственного энергетического университета 29 октября в 12 часов.

Гостей КГЭУ встретят во дворе кампуса у корпуса «А» и проводят в актовый зал. Перед ними выступит первый проректор – проректор по учебной работе Александр Леонтьев. Начальник управления по приему и профориентационной работе Анна Дербенева расскажет подробно о направлениях подготовки, образовательных программах и условиях поступления в КГЭУ.

Развлекательную программу для посетителей университета подготовят творческие студенческие коллективы вуза. Для гостей будет организованы экскурсии по центрам и лабораториям Казанского энергетического университета, а также в общежития вуза.

Ждем вас 29 октября в 10:00 по адресу: г. Казань, ул. Красносельская, 51, КГЭУ, корпус «А».

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке https://clck.ru/32Nq5u?erid=LgsiTCp4x.

Зарегистрируйся и получи шанс выиграть памятные призы от КГЭУ.

Встреча гостей состоится в корпусе «А» с 09.30.

Программа мероприятия:

• Встреча и регистрация участников мероприятия.

Официальная часть.

• Встреча с руководством университета в актовом зале (начало запланировано на 10.00) и знакомство с условиями поступления в КГЭУ в 2023 году

• Выступление творческих коллективов КГЭУ

Основная часть мероприятия.

• Знакомство и проведение экскурсий по лабораторной, учебной и научно-исследовательской базе, научно-образовательным центрам по различным направлениям подготовки.

• Консультация по вопросам довузовской подготовки.

• Для иногородних гостей посещение студенческого общежития.

• Розыгрыш памятных призов на локациях.

Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО КГЭУ).