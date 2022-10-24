29 октября в КГЭУ пройдет День открытых дверей
Интересные экскурсии, концертная программа и содержательные презентации ждут посетителей Дня открытых дверей Казанского государственного энергетического университета 29 октября в 12 часов.
Гостей КГЭУ встретят во дворе кампуса у корпуса «А» и проводят в актовый зал. Перед ними выступит первый проректор – проректор по учебной работе Александр Леонтьев. Начальник управления по приему и профориентационной работе Анна Дербенева расскажет подробно о направлениях подготовки, образовательных программах и условиях поступления в КГЭУ.
Развлекательную программу для посетителей университета подготовят творческие студенческие коллективы вуза. Для гостей будет организованы экскурсии по центрам и лабораториям Казанского энергетического университета, а также в общежития вуза.
Ждем вас 29 октября в 10:00 по адресу: г. Казань, ул. Красносельская, 51, КГЭУ, корпус «А».
Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация по ссылке https://clck.ru/32Nq5u?erid=LgsiTCp4x.
Зарегистрируйся и получи шанс выиграть памятные призы от КГЭУ.
Встреча гостей состоится в корпусе «А» с 09.30.
Программа мероприятия:
• Встреча и регистрация участников мероприятия.
Официальная часть.
• Встреча с руководством университета в актовом зале (начало запланировано на 10.00) и знакомство с условиями поступления в КГЭУ в 2023 году
• Выступление творческих коллективов КГЭУ
Основная часть мероприятия.
• Знакомство и проведение экскурсий по лабораторной, учебной и научно-исследовательской базе, научно-образовательным центрам по различным направлениям подготовки.
• Консультация по вопросам довузовской подготовки.
• Для иногородних гостей посещение студенческого общежития.
• Розыгрыш памятных призов на локациях.
Реклама. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» (ФГБОУ ВО КГЭУ).