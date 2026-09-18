«Жизнь как учебник истории»: 104-летние жители Бугульмы проголосовали на дому

В Бугульме в первый день голосования члены избирательных комиссий и наблюдатели посетили жителей, которые по уважительным причинам не смогли прийти на участки. Среди них – ветераны и труженики тыла.

Свой голос на дому отдала 104-летняя Варвара Павловна Павлова. 4 декабря ей исполнится 105 лет. Она – вдова инвалида Великой Отечественной войны, труженица тыла и ветеран труда.

Варвара Павловна родилась в Оренбургской области, пережила голодное детство, потеряла мужа на фронте в 1942 году, а после войны много лет работала в Бугульминской центральной районной больнице.

Также на дому проголосовал 104-летний Иван Емельянович Вавилов. В годы Великой Отечественной войны он работал взрывателем на открытом руднике: закладывал динамит и добывал руду, которую отправляли на металлургический завод для производства металла для танков и снарядов.

После войны Иван Емельянович осваивал целину, работал на заводе газового оборудования, а затем вернулся в родную Бугульму.

«Всю жизнь работал ради того, чтобы у наших детей и внуков было будущее. И сегодня не могу поступить иначе – голосую за будущее нашей страны», – поделился Иван Емельянович.