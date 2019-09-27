Абдулганиев: В ближайшие пять лет экономика Татарстана будет расти в диапазоне 102-103,3%

(Казань, 10 октября, «Татар-информ»). В 2020 — 2024 годах рост экономики Татарстана прогнозируется в диапазоне 102-103,3%. Об этом на парламентских слушаниях по проекту бюджета РТ заявил министр экономики республики Фарид Абдулганиев.

«В прогнозном периоде предусмотрено дальнейшее сбалансированное развитие муниципальных образований республики, в том числе по агломерациям. Рост экономической активности в 2020 – 2024 годах будет обеспечен в первую очередь объемом промышленного производства в обрабатывающих отраслях», — отметил он.

Ранее министр заявлял, что Татарстан последовательно движется к ВРП в 5 трлн рублей к 2030 году. За первые семь месяцев 2019 года объем ВРП составил почти 1,4 трлн рублей.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.