Коробченко поздравил авиастроителей Татарстана с профессиональным праздником

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко от имени возглавляемого им ведомства поздравил сотрудников и ветеранов предприятий авиационной промышленности региона с профессиональным праздником – Днем авиастроителя.

«В этот день мы чествуем тех, кто создает гордость нашей республики и всей страны. Татарстан по праву является одним из ключевых авиастроительных центров России. Здесь сосредоточен уникальный интеллектуальный и производственный потенциал, позволяющий решать задачи государственной важности», – подчеркнул руководитель профильного министерства.

«Сегодня мы с особой гордостью говорим о продукции, которую производит наша республика. Это всемирно известные вертолеты Казанского вертолетного завода – легендарные машины эксплуатируются в 92 странах мира. Это лайнеры Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова», – напомнил он.

«Особые слова благодарности – за успешное завершение сертификационных испытаний глубоко модернизированного Ту-214. Переход к его серийному выпуску станет важнейшим шагом к технологическому суверенитету страны», – акцентировал Коробченко.

«Ваш труд создает надежный фундамент для обороноспособности государства и развития гражданской авиации», – добавил вице-премьер РТ, поблагодарив авиастроителей за профессионализм, ответственность и любовь к своему делу.

«Пусть ваша работа всегда приносит вам радость, а воздушные суда, созданные в Татарстане, покоряют любые высоты!» – заключил Олег Коробченко, пожелав работникам и ветеранам предприятий авиапромышленности крепкого здоровья, новых конструкторских и производственных побед, благополучия в семьях и уверенности в завтрашнем дне.

Видео: пресс-служба Минпромторга РТ.