Минниханов встретился с новым послом России в Египте Люкмановым

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня Раис Республики Татарстан, председатель Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рустам Минниханов встретился с новым Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Арабской Республике Египет, полномочным представителем России при Лиге арабских государств в Каире Артуром Люкмановым. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Встреча состоялась в Доме Правительства Татарстана. Какие-либо подробности относительно ее содержания пресс-служба Раиса РТ не приводит.

Указы о назначении Артура Люкманова новым послом России в Египте и, по совместительству, полномочным представителем при ЛАГ ранее подписал Президент РФ Владимир Путин. Оба документа размещены на портале официального опубликования правовых актов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Ранее, начиная с 2023 года, Люкманов занимал должности руководителя Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел России, а также спецпредставителя Президента по международному сотрудничеству в области информационной безопасности.

С 2020 по 2026 год российским послом в Каире и полпредом при ЛАГ был Георгий Борисенко. Еще в конце зимы, 20 февраля, Путин освободил дипломата от этих должностей и назначил заместителем министра иностранных дел.