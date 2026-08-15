В Татарстане программа капремонта выполнена на 75%

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В Татарстане общее выполнение программы 2026 года по капитальному ремонту многоквартирных домов составляет 75%. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на традиционном республиканском совещании, которое провел Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами республики. В его работе приняли участие Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов.

Докладчик напомнил, что всего в текущем году будут отремонтированы 813 многоквартирных домов, расположенных в 41 муниципальном образовании. Запланирована также замена 126 лифтов в 57 домах шести муниципалитетов.

На сегодняшний день работы по обновлению ведутся в 504 многоквартирных домах 38 муниципальных образований. При этом уже полностью завершен капремонт 201 многоквартирного дома. В том числе за последние две недели были завершены работы в 73 домах 15 муниципалитетов.

«По остальным объектам ведутся подготовительные работы: проектная документация на утверждении, идет закупка материалов», – пояснил Марат Айзатуллин.

Подробнее о программе читайте в материале «Татар-информа» Капремонт домов в Татарстане: что обновят, как идет программа и куда жаловаться.