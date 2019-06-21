Россиян опросят о языке общения в повседневной жизни во время переписи-2020

(Казань, 1 октября, «Татар-информ»). Во время переписи населения 2020 года у россиян узнают, какой язык они используют в повседневной жизни. Об этом на пресс-конференции сообщил советник главы Росстата Павел Смелов.

«Всегда задавался вопрос: „Владеете ли вы русским языком?“ — это стандартный, чтобы понять, как наша многонациональная страна использует русский язык. И задавался вопрос: „Какие другие языки вы знаете?“. Но в этот раз мы будем задавать дополнительный вопрос: „Как вы используете эти языки в повседневной жизни?“. Чтобы понять, насколько языки народов России используются в повседневной жизни», — рассказал спикер.

Он добавил, что это важно для понимания, какие языки нужно сохранять, и с какими носителями необходимо работать: «Многие народы, к сожалению, у нас вымирают, и нужно понимать, что для истории мы должны сохранить эти языки, и пока есть носители, мы должны с ними работать. Понять, какие образовательные программы в национальных республиках необходимо вводить не только на русском, но и на родных языках этих республик», — отметил Павел Смелов.

Как сообщалось ранее, до начала всероссийской переписи населения остался ровно год. В Татарстане уже сейчас идет процесс активной подготовки к масштабному мероприятию, в котором будут задействованы порядка 10 тыс. специалистов.

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