На бульваре «Ярдэм» в Казани высадят 170 деревьев и создадут озеро

На бульваре «Ярдэм» на улице Серова в Казани приступили к масштабному озеленению. В рамках четвертого этапа благоустройства здесь высадят 170 деревьев, 2,8 тыс. цветов и 1,2 тыс. кустарников. Основные посадки разместят возле озера, которое станет центральным элементом обновленного пространства, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Сейчас вокруг водоема создают прогулочную зону с деревянными настилами вдоль берега. Завершить все работы планируют к концу августа. После этого трехлетний проект по превращению бывшего пустыря в современный бульвар будет завершен.

Ход благоустройства проверил мэр Казани Ильсур Метшин. Он отметил, что проект стал примером комплексного подхода: одновременно обновляются общественное пространство, дворы и жилые дома рядом с ним.

По словам мэра, в этом году завершается четвертая очередь создания бульвара «Ярдэм». В рамках нескольких программ при поддержке раиса Татарстана и правительства республики выполняется ремонт фасадов 14 домов, завершается обновление дворов по программе «Наш двор», а совместно с компанией «Сибур» проводится экореабилитация озера.

Метшин подчеркнул, что пространство уже стало популярным не только среди жителей Кировского и Московского районов, но и у горожан из других частей Казани. Он также сообщил, что рядом планируется завершить строительство реабилитационного центра с бассейном для людей с ограниченными возможностями здоровья.

По его словам, благодаря комплексному развитию района жители получат обновленный бульвар, отремонтированные дома и новый объект для реабилитации.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Четвертая очередь благоустройства сосредоточена вокруг водоема. Его экореабилитация проходит при поддержке компании «Сибур». В прошлом году со дна озера специалисты извлекли около 10 тыс. кубометров ила и мусора, а также углубили водоем.

Теперь глубина озера составляет 3-3,5 метра в центральной части и около двух метров у берегов. Такой уровень позволит водоему полностью не промерзать зимой и сохранить биоразнообразие.

Для поддержания чистоты воды высадят около 1,3 тыс. растений десяти видов. Среди них – аир, рогоз, камыш, сусак зонтичный, белокрыльник болотный, болотные ирисы, ива, рябина, тополь, клен и кувшинки.

Растения будут выполнять не только декоративную функцию: они помогают очищать воду, поглощая загрязняющие вещества и улучшая ее насыщение кислородом. Кувшинки также добавят озеру эстетичности.

Часть растений, высаженных в прошлом году, успешно пережила зиму и прижилась. В частности, водные лилии начали активно развиваться – у них появились новые побеги.

В парке высадят 170 деревьев – ивы, клены, тополя, березы и яблони. Также здесь появятся 2,8 тыс. цветов и 1,2 тыс. кустарников, среди которых герань, вейник остроцветковый, астранция, манжетка, полынь, гортензия, сирень и роза ругоза.

Центральным элементом озера станет искусственный остров с шаровидной ивой. Все решения по благоустройству территории обсуждали с жителями на шести профильных встречах.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Вдоль берега строят деревянный настил длиной около 200 метров со смотровыми площадками. Вокруг озера установят ограждения для безопасности посетителей. Проект предусматривает 23 опоры и около 150 встроенных светильников.

Кроме того, вокруг водоема появится замкнутый веломаршрут, доступный для маломобильных жителей. Для людей с нарушениями слуха предусмотрели специальный элемент с эффектом «журчания» – поток воды, стекающий по камням.

Сейчас на объекте монтируют конструкции пирсов, готовят основания и прокладывают коммуникации. Завершить строительство парка планируют к концу августа.

Одновременно с благоустройством территории рядом проходит капитальный ремонт 14 многоквартирных домов на улицах Серова и Кулахметова.

Работы включают утепление и окраску фасадов, обновление входных групп, замену оконных блоков, остекление и замену балконных кассет. Также предусмотрена архитектурная подсветка зданий.

Сейчас готовность работ на фасадах составляет в среднем 25-30%. Наибольшие изменения идут в домах №17, 19, 29 и 35 на улице Серова: там выполняют комплексное утепление, обновляют фасады, остекляют лоджии и монтируют подсветку.

В домах №19, 21 и 23 на улице Кулахметова утепляют торцевые стены, красят фасады и устанавливают архитектурное освещение. В доме №22 дополнительно появится тематический мурал.

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Благоустройство дворов возле бульвара по программе «Наш двор» завершили в прошлом году. Там появились новые тротуары, подземные контейнерные площадки, велодорожка, соединяющая дворы с пешеходным бульваром, а также малые архитектурные формы – 15 скамеек и лежаков.

Кроме того, установили 20 опор освещения и увеличили количество парковочных мест на 11 – до 59. Детские и спортивные площадки частично подняли над уровнем земли, чтобы защитить их от подтоплений во время дождей и таяния снега.

В этом году рядом с домом №27 по улице Серова появится новая многофункциональная спортивная площадка с прорезиненным покрытием для занятий футболом и баскетболом.

Бульвар «Ярдэм» создается с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуют в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Первый этап благоустройства начался в 2023 году возле мечети «Ярдэм». Тогда специалисты провели исследования территории, укрепили грунт сваями и проложили ливневую канализацию и инженерные сети.

В 2024 году в рамках второй очереди благоустроили западную часть бульвара: там появились детские и спортивные площадки, сенсорный сад, павильон и парковка, включая места для маломобильных жителей. Пространство оборудовали рельефной плиткой, поручнями, стендами со шрифтом Брайля и навигационными трансмиттерами.

Третья очередь началась в 2025 году. В центральной части бульвара появились зона отдыха, площадка с водными играми, общественный огород, буккросинг и пространство для занятий жестовым языком.