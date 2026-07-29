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Экономика 29 июля 2026 13:28

Госэкспертиза одобрила проект капремонта стадиона «Ак Барс Арена» в Казани

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Государственная экспертиза Республики Татарстан одобрила проект капитального ремонта стадиона «Ак Барс Арена» на проспекте Ямашева в городе Казани. Положительное заключение опубликовано в Едином реестре государственных заключений 28 июля.

Согласно проекту, планируется отремонтировать кровлю и парапетное ограждение на Северной трибуне; привести в порядок боковые и центральные лестницы; обновить огнезащитное покрытие на металлических конструкциях — это важно для пожарной безопасности; установить дополнительные камеры видеонаблюдения, чтобы сделать стадион более безопасным для зрителей и персонала.

Заказчиком ремонта выступает АО «Казань Арена», а техническую сторону вопроса курирует Главное инвестиционно-строительное управление РТ — эта же организация готовила проектную документацию.

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