news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 28 июля 2026 13:56

Ольга Павлова обозначила ключевые задачи развития кадетских корпусов

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в сфере кадетского образования. Документ накануне, 27 июля, разместили на портале официального опубликования правовых актов. Цель госполитики в этой сфере – воспитание патриотически ориентированной личности, которая разделяет традиционные российские духовно‑нравственные и культурно‑исторические ценности. Практическую значимость указа для кадетских корпусов отметила советник председателя ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

«Учитывая наше многолетнее сотрудничество с Луганским кадетским корпусом Следственного комитета РФ, мы хорошо понимаем его потребности и специфику работы. Крайне необходима федеральная программа развития спортивной инфраструктуры кадетских корпусов – она позволит оснастить учреждения современными физкультурно‑спортивными комплексами и всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, важно предусмотреть закупку автобусов: это даст кадетам возможность регулярно выезжать на соревнования и участвовать в спортивных мероприятиях», – отметила Павлова.

Кроме того, она обратила внимание на растущий общественный запрос на кадетские корпуса для девочек. «У наших защитников Отечества растут не только сыновья, но и дочери. Поэтому считаю целесообразным проработать вопрос открытия кадетских корпусов для девочек». – подчеркнула общественница.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Билайн запустил скоростной 4G-интернет на Вознесенском тракте в Казани

Билайн запустил скоростной 4G-интернет на Вознесенском тракте в Казани

27 июля 2026

В Татарстане сильный ветер сорвал крыши домов и повалил деревья

27 июля 2026
Новости партнеров