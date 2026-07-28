Ольга Павлова обозначила ключевые задачи развития кадетских корпусов

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики в сфере кадетского образования. Документ накануне, 27 июля, разместили на портале официального опубликования правовых актов. Цель госполитики в этой сфере – воспитание патриотически ориентированной личности, которая разделяет традиционные российские духовно‑нравственные и культурно‑исторические ценности. Практическую значимость указа для кадетских корпусов отметила советник председателя ФСО «Динамо» РТ, заслуженный тренер РФ Ольга Павлова.

«Учитывая наше многолетнее сотрудничество с Луганским кадетским корпусом Следственного комитета РФ, мы хорошо понимаем его потребности и специфику работы. Крайне необходима федеральная программа развития спортивной инфраструктуры кадетских корпусов – она позволит оснастить учреждения современными физкультурно‑спортивными комплексами и всей необходимой инфраструктурой. Кроме того, важно предусмотреть закупку автобусов: это даст кадетам возможность регулярно выезжать на соревнования и участвовать в спортивных мероприятиях», – отметила Павлова.

Кроме того, она обратила внимание на растущий общественный запрос на кадетские корпуса для девочек. «У наших защитников Отечества растут не только сыновья, но и дочери. Поэтому считаю целесообразным проработать вопрос открытия кадетских корпусов для девочек». – подчеркнула общественница.