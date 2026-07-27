Ильсур Метшин: «Не помню, чтобы у предпринимателей были спокойные времена»

Малый и средний бизнес остается одним из главных драйверов экономики Казани, однако в 2026 году предприниматели столкнулись с новыми условиями работы. Налоговая реформа, высокая стоимость кредитов и изменения на рынке заставляют компании перестраиваться и искать новые возможности. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Сегодня в сфере МСП работают 188,7 тыс. человек – это на 2,2% больше, чем год назад

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани зарегистрировано около 84 тыс. субъектов МСП

Оборот малого и среднего бизнеса Казани по итогам первого полугодия 2026 года достиг 396 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Сегодня в сфере МСП работают 188,7 тыс. человек – это на 2,2% больше, чем год назад. Средняя зарплата на малых предприятиях за это время выросла с 39,1 до 58,8 тыс. рублей.

Всего в Казани зарегистрировано около 84 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Из них почти 35 тыс. – малые и микропредприятия, 347 – средние компании – и более 48 тыс. индивидуальных предпринимателей. Кроме того, в городе работают около 170 тыс. самозанятых.

Больше всего предприятий МСП работают в торговле и сфере услуг – на эти отрасли приходится 35% сектора. Далее следуют строительство, профессиональная, научная и техническая деятельность, транспортировка и хранение, а также обрабатывающие производства.

«Анализ ситуации показывает, что малый и средний бизнес в Казани проходит через трансформацию, но по-прежнему сохраняет статус одного из главных драйверов экономики города. Цифры говорят сами за себя: малый и средний бизнес формирует 42,5% территориального продукта Казани. По сравнению с прошлым годом выросло как количество самих компаний, так и число их сотрудников. Это говорит об устойчивости городской экономики. Мы по-прежнему не складываем яйца в одну корзину, а развиваем разные направления – от самозанятых до крупного бизнеса», – прокомментировал результаты мэр Казани Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин: «Анализ ситуации показывает, что малый и средний бизнес в Казани проходит через трансформацию, но по-прежнему сохраняет статус одного из главных драйверов экономики города» Фото: kzn.ru

Малый бизнес перестраивается под новые налоговые правила

Одним из главных испытаний для малого и среднего бизнеса в 2026 году стала налоговая реформа. Для предприятий на упрощенной системе налогообложения снизили порог дохода, при котором можно работать без уплаты НДС: теперь воспользоваться этой возможностью могут компании с годовым доходом до 20 млн рублей вместо прежних 60 млн. Кроме того, базовая ставка НДС выросла с 20% до 22%, а условия применения патентной системы стали строже.

В результате почти 5,8 тыс. казанских компаний и предпринимателей стали плательщиками НДС. Это около 7% всех субъектов малого и среднего бизнеса города. Больше всего изменения затронули предприятия торговли, строительства и обрабатывающих производств.

Одним из способов адаптации к новым налоговым правилам стал переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). С начала года этот режим выбрали более 4 тыс. субъектов МСП Казани.

«АУСН – это экспериментальный специальный налоговый режим для малого бизнеса, где сдача отчетности максимально упрощена и сведена к минимуму, а налоги рассчитываются автоматически. Главным фактором выбора этого режима остается освобождение от НДС», – отметил заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

При этом для отдельных отраслей сохранились льготы. Так, предприятия общественного питания на УСН до конца 2026 года освобождены от уплаты НДС, если не менее 70% их доходов за 2025 год пришлось на основной вид деятельности.

Всего за первое полугодие предприятия МСП перечислили в бюджет Казани 6,7 млрд рублей. Это на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году финансовой поддержкой воспользовались 656 субъектов МСП – общая сумма помощи превысила 8 млрд рублей.

С начала года в Казани прекратили деятельность более 10,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Больше всего закрытий пришлось на торговлю и сферу услуг Фото: © «Татар-информ»

Закрывшихся компаний стало больше, чем новых

Изменение условий работы бизнеса отразилось на количестве действующих компаний. С начала года в Казани прекратили деятельность более 10,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, тогда как зарегистрировали около 8,1 тыс. новых, сообщил Ильдар Шакиров.

Больше всего закрытий пришлось на торговлю и сферу услуг – с рынка ушли более 3,8 тыс. предприятий. В строительстве прекратили деятельность около 1,3 тыс. компаний, в транспортной отрасли – 825, в обрабатывающих производствах – 601.

Среди основных причин прекращения деятельности предприниматели называют рост налоговой нагрузки и высокие ставки по кредитам. На увеличение налоговой нагрузки приходится 72% обращений бизнеса, еще 23% связаны с дорогими заемными средствами.

Ильдар Шакиров: «Среди основных причин прекращения деятельности предприниматели называют рост налоговой нагрузки и высокие ставки по кредитам» Фото: kzn.ru

При этом предприниматели продолжали открывать новые компании. Больше всего новых субъектов появилось в торговле и сфере услуг – 2,2 тыс. В строительстве зарегистрировали более 1 тыс. новых предприятий, в транспортной отрасли – 790, в обрабатывающем производстве – 396.

«Рост обеспечен развитием торговли, общественного питания и сферы услуг. На этот сегмент приходится 35% всех предпринимателей Казани. Во многом это результат нашей планомерной, системной работы и политики по развитию внутреннего туризма. Сегодня это приносит реальные плоды. Работа тысячи ресторанов, кафе, предприятий сферы услуг и торговли позволила сформировать целую отрасль экономики, в которой десятки тысяч человек поддерживают стабильность городской экономики в этот непростой период», – подчеркнул Ильсур Метшин.

Новые рынки сбыта, внешние связи и дополнительные меры поддержки

Предприниматели уже не первый год работают в сложных условиях. Давление на бизнес постоянно меняется, однако компании продолжают развиваться и сохранять рабочие места, отметил Метшин.

«Я за свою работу мэром вообще не помню, чтобы у предпринимателей были спокойные времена, когда они только созидали. Постоянно то одно, то другое. Но, к чести наших предпринимателей, они с этим достойно справляются», – сказал градоначальник.

Он признал, что рост числа закрывающихся предприятий вызывает тревогу. При этом похожая ситуация сегодня складывается и в других регионах страны.

Город, по словам градоначальника, продолжит использовать действующие меры поддержки предпринимателей: арендные каникулы, бесплатное размещение летних веранд на муниципальной земле, помощь отдельным отраслям и сопровождение бизнеса. Кроме того, компании могут воспользоваться обучением, повышением квалификации, участием в выставках и ярмарках, а также помощью при выходе на внешние рынки. В этом году такими инструментами воспользовались 2,8 тыс. субъектов МСП.

Отдельное направление – поиск новых рынков сбыта. С начала года более ста казанских предпринимателей приняли участие во встречах с зарубежными партнерами из стран Азии и СНГ. Работа велась совместно с Фондом поддержки предпринимательства Татарстана. После бизнес-миссии в Минск были заключены новые соглашения и началась реализация совместных проектов.

Расширение деловых связей уже приносит результаты: казанские поставщики получили заказов на 110 млрд рублей, из них 29 млрд рублей – за пределами Татарстана. Город продолжит помогать предпринимателям выходить на новые рынки и развивать сотрудничество с партнерами из других регионов и стран.