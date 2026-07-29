Юрист Хаминский: Telegram пока безопасен для рядовых пользователей

Граждане России могут использовать Telegram в личных и деловых целях, если не занимаются противоправной деятельностью в мессенджере. Об этом РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

ФСБ ранее сообщила, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, используемые спецслужбами Украины для вербовки молодежи и подготовки терактов. Основателю Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму, он объявлен в международный розыск.

Хаминский отметил, что для рядовых пользователей прямой угрозы пока нет. Однако ситуация изменится, если мессенджер признают террористическим или экстремистским сообществом. В этом случае оплата премиум-аккаунтов и других услуг будет приравниваться к финансированию экстремистской деятельности.

Юрист предупредил, что устанавливать такие платежи легко, поскольку списание происходит со счетов пользователей, что создает зону правового риска даже для законопослушных граждан. Он также подчеркнул, что нельзя вступать в группы вроде «Дайвинчика», которые под видом знакомств вербуют детей для терроризма. Информационно-психологическое воздействие, по его словам, может вовлечь подростков в действия с тяжелыми последствиями.