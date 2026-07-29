Минниханов: филиал КФУ в Каире готовит более 2 тыс. студентов

Филиал Казанского федерального университета в Каире, открытый в 2023 году, успешно работает уже третий год. Сейчас там обучаются более 2 тыс. студентов из Египта, Сирии, Иордании и Судана по программам «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». Об этом в интервью TV BRICS сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Прежде всего мы благодарны руководству Египта за внимание и поддержку данного проекта. В новом учебном году планируется реализация еще двух англоязычных образовательных программ по востребованным специальностям в медицине и в сфере искусственного интеллекта, а также ввод нового комплекса зданий», – рассказал Минниханов.

Раис РТ подчеркнул, что Татарстан заинтересован в развитии программ академической мобильности со странами БРИКС. В вузах республики обучаются свыше 20 тыс. иностранцев. Традиционно много студентов из Китая (2 045 человек) и Индии (1 197 человек). Наличие студентов из ЮАР и Индонезии, а также планы по расширению мобильности с Египтом и ОАЭ показывают, что Татарстан успешно привлекает таланты из разных уголков глобального Юга.

«Мы заинтересованы в дальнейшем развитии научного, образовательного и технологического сотрудничества со странами БРИКС, запуске совместных исследовательских центров, расширении академических обменов и реализации передовых проектов в области инноваций», – отметил Минниханов.