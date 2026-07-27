В Лаишево пройдет международный молодежный лагерь «Аркадаш»

С 24 по 30 августа в Лаишевском районе на базе детского лагеря «Звездный» пройдет международный образовательный проект для школьников 14–17 лет из Татарстана и стран дальнего зарубежья – лагерь «Аркадаш». Организаторами выступают Правительство РТ, Молодежный центр «Сэлэт», Татарстанский региональный молодежный фонд «Сэлэт», Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир», «Движение Первых» и Академия молодежной дипломатии.

Согласно полученной информации, программа лагеря полностью реализуется на английском языке. Участников ждут мастер-классы по музыке и диджеингу, хореографии, театру, прикладному искусству, а также уроки татарского и русского языков. Учебные блоки сочетаются с активным отдыхом и экскурсиями в Казань и Болгар.

«Аркадаш – это пространство, где талантливая молодежь Татарстана выступает в роли амбассадоров своей культуры, а их сверстники из-за рубежа делятся традициями своих стран. Главная цель – общение и обмен опытом, создание совместных проектов и налаживание деловых связей», – отмечают организаторы.

К участию приглашают детей с творческими достижениями, владеющих английским языком на уровне B1 и выше. Участие бесплатное. Для этого необходимо заполнить заявку на официальном сайте и пройти два этапа отбора – портфолио и собеседование. Заявки принимаются до 29 июля.

Завершится лагерь 30 августа торжественным закрытием. Подробная информация доступна на официальном сайте проекта.