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Общество 29 июля 2026 09:58

Семьи с детьми получат выплаты и пособия за июль 3 и 5 августа

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Семьи с детьми получат выплаты и пособия за июль 3 и 5 августа
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Семьи с детьми получат положенные выплаты и пособия за июль 3 и 5 августа. Об этом сообщили в канале Соцфонда России в МАКСе.

В фонде уточнили, что 3 августа на банковские счета поступят единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

5 августа будет перечислена выплата из средств материнского капитала.

Зачисление средств может происходить в течение всего дня – с утра до позднего вечера.

Если семья уже получила выплату за июль раньше установленного срока, следующее перечисление будет произведено в сентябре – за август.

Выплата пособия на ребенка соответствует целям и задачам национального проекта «Семья».
#семьи с детьми #ежемесячное пособие на ребенка #поддержка семей с детьми
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