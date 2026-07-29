Семьи с детьми получат выплаты и пособия за июль 3 и 5 августа

Семьи с детьми получат положенные выплаты и пособия за июль 3 и 5 августа. Об этом сообщили в канале Соцфонда России в МАКСе.

В фонде уточнили, что 3 августа на банковские счета поступят единое пособие и выплата по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей.

5 августа будет перечислена выплата из средств материнского капитала.

Зачисление средств может происходить в течение всего дня – с утра до позднего вечера.

Если семья уже получила выплату за июль раньше установленного срока, следующее перечисление будет произведено в сентябре – за август.

Выплата пособия на ребенка соответствует целям и задачам национального проекта «Семья».