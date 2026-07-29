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Общество 29 июля 2026 12:09

В Госдуме допустили блокировку Telegram в России

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Мессенджер Telegram могут признать террористическим и заблокировать в России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Абзацем».

По его словам, пока прецедентов признания мессенджера террористическим не было, но все возможно. Если платформа продолжит работать в том же духе, блокировка не исключена.

Ранее в ФСБ сообщили, что основатель Телеграма Павел Дуров объявлен в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по статье о содействии терроризму.

#телеграм #Госдума #павел дуров
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