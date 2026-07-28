Музей-заповедник «Свияжск» представил наследие Татарстана в Катманду

В Русском доме в Катманду открылась выставка, посвященная объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенным в Татарстане. Экспозицию подготовил Музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

На выставке представлены фотографии четырех объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся на территории республики. Экспозиция знакомит посетителей с их историей, архитектурой и культурным значением.

В церемонии открытия приняли участие представители крупнейших музеев Непала, в том числе специалисты, работающие с объектами Всемирного наследия.

Как отметили организаторы, выставка вызвала большой интерес у посетителей, которые активно интересовались историей памятников и их ролью в сохранении культурного наследия.

Особое внимание гостей привлекли фотографии музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Для многих посетителей экспозиция стала первым знакомством с одним из наиболее известных историко-культурных памятников Татарстана и России.

Выставка организована в рамках работы по популяризации объектов Всемирного наследия Татарстана за рубежом и развитию международного культурного сотрудничества.