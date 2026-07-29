В Москве открылся первый в России ресторан под управлением ИИ

Первый в России ресторан, где большинство процессов контролирует искусственный интеллект, открылся в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе IT-компании inno clouds.

Заведение открыли основатели компании, которая занимается разработкой IT-решений для ресторанной и гостиничной отраслей.

Как рассказали в компании, в работе ресторана задействовано около 20 нейросетей. Они управляют как взаимодействием с посетителями, так и внутренними процессами заведения.

Гостей встречают ИИ-официанты и кассиры, которые имитируют общение с человеком. Искусственный интеллект помогает посетителям выбрать блюда, ускоряет обслуживание и предоставляет подробную информацию о заказе – включая калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.

Также система может учитывать индивидуальные особенности питания и исключать из блюд аллергены.

Нейросети используются и на кухне. С их помощью разработали меню и технологические карты – подробные инструкции по приготовлению блюд. Кроме того, в ресторане работает видеоаналитика на основе ИИ, которая следит за соблюдением порядка и технологических требований.

Искусственный интеллект также контролирует учет рабочего времени сотрудников. Система распознает работников при выходе на смену и автоматически фиксирует начало рабочего дня.

За финансовые показатели заведения отвечает отдельная нейросеть. ИИ-финансист анализирует расходы ресторана по 15 ключевым параметрам и передает данные владельцам бизнеса.