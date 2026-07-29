За издевательства над медиками скорой помощи казанца отправили в колонию

42-летний житель Казани признан виновным в незаконном лишении свободы медицинских работников, а также в угрозе убийства и причинении тяжкого вреда их здоровью.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло ночью 28 июня 2025 года. Бригада скорой помощи прибыла к мужчине, который жаловался на недомогание. Как только он увидел медиков, сразу стал вести себя агрессивно. Долгое время он не выпускал медработников из квартиры, а также поднял руку на одну из них, угрожая спустить с лестницы. Медики позвонили коллегам, а те обратились в полицию. Дебошира задержали.

Приговором суда казанцу назначен год и 9 месяцев колонии общего режима, сообщает Управление СК по Татарстану. Правоохранители отмечают, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев медицинским работникам.