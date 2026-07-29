Минтруд РТ: Татарстан по уровню занятости входит в тройку лидеров в ПФО

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По уровню занятости населения, который составляет почти 62%, Татарстан входит в тройку лидеров ПФО. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире в Центре управления регионом РТ.

«Мы видим очень высокий уровень занятости, 2 млн 43 тыс. человек заняты в экономике. За последние годы мы ввели в занятость еще 65 тыс. человек. Это очень высокий показатель, и сегодня уровень занятости населения – почти 62%. Мы входим в тройку лидеров ПФО. И, конечно же, в целом показатель выше, чем в среднем по стране», – рассказала она.

В настоящее время на рынке труда региона работодатели предлагают соискателям 86 тысяч вакансий. При этом 3 800 граждан стоят на учете по безработице.

«Это значит, мы можем предложить сегодня каждому безработному гражданину, стоящему на учете в центре занятости, 22-23 вакансии на выбор. Уровень оплаты труда достаточно высокий», – заметила Зарипова.

На рынке труда региона 27 тысяч вакансий представлены предприятиями обрабатывающего комплекса. Более 20 тысяч вакансий есть в строительстве и жилищно-коммунальной сфере. Еще более 6,5 тысяч вакансий – в бюджетных отраслях, в том числе в здравоохранении и образовании.

На предприятиях транспорта нужны более одной тысячи человек, в сельском хозяйстве потребность составляет 1,2 тысячи человек.