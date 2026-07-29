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Общество 29 июля 2026 12:02

Гульназ Асаева сообщила о смерти своего звукооператора Ильнара Фазулова

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Звукооператор Ильнар Фазулов умер в возрасте 39 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О его смерти сообщила заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева, в команде которой он работал, передает «Ньюс-Баш».

Певица рассказала о трагедии в социальных сетях и выразила соболезнования семье и близким Фазулова.

Концертный директор Асаевой Вадим Фатхинуров сообщил, что звукооператор продолжал работать, несмотря на поставленный диагноз. По его словам, еще в декабре прошлого года Фазулов сопровождал артистку на гастролях.

За годы профессиональной деятельности Ильнар Фазулов сотрудничал со многими исполнителями башкирской и татарской эстрады.

#башкирия
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