Гульназ Асаева сообщила о смерти своего звукооператора Ильнара Фазулова

Звукооператор Ильнар Фазулов умер в возрасте 39 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О его смерти сообщила заслуженная артистка Башкирии Гульназ Асаева, в команде которой он работал, передает «Ньюс-Баш».

Певица рассказала о трагедии в социальных сетях и выразила соболезнования семье и близким Фазулова.

Концертный директор Асаевой Вадим Фатхинуров сообщил, что звукооператор продолжал работать, несмотря на поставленный диагноз. По его словам, еще в декабре прошлого года Фазулов сопровождал артистку на гастролях.

За годы профессиональной деятельности Ильнар Фазулов сотрудничал со многими исполнителями башкирской и татарской эстрады.