Минниханов: после саммита БРИКС интерес к Татарстану вырос

Раис Татарстана Рустам Минниханов в эксклюзивном интервью TV BRICS заявил, что проведение саммита БРИКС в Казани в 2024 году существенно повысило престиж и привлекательность республики для иностранных инвесторов. Крупнейшим торговым партнером Татарстана остается Китай: товарооборот в прошлом году превысил 3,3 млрд долларов, доля КНР в структуре иностранных инвестиций достигла 62%.

«Наши партнеры успешно развивают в Набережных Челнах производственную площадку по выпуску высокотехнологичной бытовой техники. Сейчас в эксплуатацию введены шесть современных заводов. Успешно работает крупнейший в России логистический комплекс имени Дэн Сяопина, ориентированный на контейнерные перевозки между Россией и Китаем», – рассказал Минниханов.

Также активно развиваются связи с Индией: товарооборот в 2025 году составил 353 млн долларов, доля страны в сельхозэкспорте Татарстана – 10,5%. После саммита БРИКС принято решение об открытии генконсульства Индии в Казани и Торгово-экономического представительства Татарстана в Нью-Дели.

Раис РТ отметил, что Татарстан вносит значимый вклад в укрепление российско-египетских связей. С 2020 года товарооборот вырос более чем в 8,5 раза и в прошлом году достиг 230 млн долларов. В Каире действует филиал Казанского федерального университета. Потенциал сотрудничества со странами БРИКС, по его словам, пока раскрыт не полностью.

«Мы приглашаем партнеров к совместным инициативам в промышленности, логистике и инвестициях. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества как со странами БРИКС, так и с государствами Юго-Восточной Азии, Исламского мира и Латинской Америки», – подчеркнул Минниханов.

Он напомнил, что внешнеторговый оборот Татарстана в 2025 году составил 14,5 млрд долларов, что республика занимает первое место в Национальном рейтинге инвестиционного климата и что в регионе действуют ОЭЗ «Алабуга», «Иннополис», «Зеленая долина», пять территорий опережающего развития и более 100 промплощадок с 1,7 тыс. резидентов.

«Татарстан – динамично развивающаяся республика, где сочетаются передовые технологии, мощная промышленная база и открытость к международному партнерству. Мы гордимся успехами в нефтехимии, машиностроении, сельском хозяйстве и информационных технологиях», – добавил Раис РТ.