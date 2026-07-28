В России в июне зафиксирован рост выдачи ипотек

В июне 2026 года, по оценке ДОМ.РФ, российские банки выдали 107 тыс. ипотечных кредитов на 488 млрд рублей — это максимум с начала года. Рост к маю в пересчёте на рабочий день составил +29% по количеству и +35% по объёму. Ускорение было связано с ажиотажным спросом на льготные программы на фоне публичного обсуждения возможных изменений условий «Семейной ипотеки».

Однако уже в июле период ажиотажа завершился. За первую половину месяца (с 1 по 19 июля) недельная выдача ипотеки с господдержкой составила 6,5 тыс. кредитов на 39 млрд рублей — это соответствует среднему уровню мая (6,4 тыс. кредитов на 39 млрд рублей в неделю).

По итогам первого полугодия 2026 года, по предварительной оценке ДОМ.РФ, банки предоставили 497 тыс. ипотечных кредитов на 2,2 трлн рублей. Это на 46% больше по количеству и на 48% больше по объёму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.