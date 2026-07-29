Бюджет Набережных Челнов увеличили до 25,2 млрд рублей

Депутаты Городского Совета Набережных Челнов на восьмом заседании утвердили изменения в бюджет города на 2026 год. Доходная и расходная части муниципальной казны были скорректированы в сторону увеличения.

Как сообщила заместитель руководителя Исполнительного комитета, начальник управления финансов Светлана Мулюкова, уточненные расходы бюджета на 2026 год составят 25 млрд 238 млн рублей. Разница между доходами и расходами в размере 204 млн рублей будет покрыта за счет остатков средств на 1 января 2026 года.

Кроме того, депутаты в соответствии с Бюджетным кодексом РФ утвердили замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на плановый период 2027–2029 годов.

По словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, увеличение расходной части бюджета связано как с поступлением средств из республиканского бюджета, так и с использованием собственных остатков.

«Меняем параметры бюджета в сторону увеличения расходной части. Часть средств поступает из республиканского бюджета, часть средств мы используем – остатки на 1 января 2026 года, и с учетом этого параметры бюджета меняются в сторону увеличения наших обязательств. Это приобретение городских автобусов по лизинговой программе: в течение пяти лет 50 на 50 республика и город финансируют через лизинговую программу приобретенные и эксплуатируемые автобусы «Нефаз». Один миллиард рублей выделяется из городского бюджета, и такая же сумма – Раисом Республики Татарстан. Часть средств также направляется на текущие расходы», – пояснил Магдеев.

Он отметил, что дополнительные средства позволят обеспечить выполнение принятых городом обязательств, в том числе продолжить обновление общественного транспорта и финансирование текущих муниципальных расходов.