ПФО стал вторым среди округов по объему ввода нежилой недвижимости

В Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2026 года введено 2,5 млн кв. м нежилой недвижимости. По этому показателю округ уступает только Центральному федеральному округу (5,3 млн кв. м), опережая Южный федеральный округ (1,8 млн кв. м). Об этом сообщил первый заместитель Министра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Всего в России за шесть месяцев введено 14,7 млн кв. м нежилых площадей — на 3,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин отметил, что с 2023 года в России фиксируется постоянный прирост ввода нежилой недвижимости, а по итогам прошлого года был достигнут исторический максимум — более 41 млн кв. м.

В структуре введеных объектов по стране наибольшая доля пришлась на коммерческий сегмент — 4,6 млн кв. м, что составляет 31% от общего объема нежилого фонда. Ещё 3,4 млн кв. м составили здания различных видов назначения, 2,9 млн кв. м — промышленные здания. Также в статистику вошли объекты сельскохозяйственного, административного, учебного назначения, здравоохранения и иные.

Всего с начала года введено в эксплуатацию 8,9 тыс. объектов нежилой недвижимости