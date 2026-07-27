В Актанышском районе открыли мемориальную доску участнику СВО

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В селе Старые Бугады Актанышского района состоялось открытие мемориальной доски в память об участнике специальной военной операции Ильфаке Габидуллине, награжденном орденом Мужества посмертно.

В церемонии приняли участие глава Актанышского района Ленар Зарипов, ветераны боевых действий, участники специальной военной операции, родные и близкие погибшего, а также жители села.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Выступая на митинге, Ленар Зарипов поблагодарил родителей военнослужащего за воспитание сына и подчеркнул, что память о героях должна сохраняться.

«Выражаю огромную благодарность отцу Ильфака за то, что он воспитал такого сына. Он с честью выполнил свой воинский долг перед Родиной, погиб героически. Мы не имеем права забывать наших героев. Их мужество навсегда останется примером для будущих поколений», – сказал глава района.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Собравшиеся почтили память Ильфака Габидуллина минутой молчания и возложили цветы к мемориальной доске.

Как отметили организаторы, подобные мероприятия направлены на сохранение памяти о земляках, погибших при исполнении воинского долга, а также на патриотическое воспитание молодежи.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ильфак Габидуллин был уроженцем села Старые Бугады. За мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач, он был удостоен ордена Мужества посмертно.