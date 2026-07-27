Фонд «Защитники Отечества» выдал ветеранам СВО более 2,8 тыс. комплектов одежды

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Государственный фонд «Защитники Отечества» бесплатно обеспечивает ветеранов специальной военной операции с тяжелыми ранениями адаптивной одеждой. При подборе комплектов специалисты учитывают состояние здоровья, физические возможности и индивидуальные потребности каждого человека, а все заявки рассматриваются в индивидуальном порядке.

Адаптивная одежда выдается ветеранам в качестве технических средств реабилитации. Каждый получает три комплекта – летний, зимний и демисезонный. В каждый из них входит до 12 предметов одежды.

Для пошива используются модели, созданные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». С лета 2025 года фонд передал ветеранам уже более 2,8 тыс. комплектов.

Возможность обеспечивать участников СВО адаптивной одеждой появилась у фонда после того, как Президент России Владимир Путин поддержал инициативу председателя фонда Анны Цивилевой. Это произошло на встрече с ветеранами спецоперации в марте 2025 года.

Анна Цивилева отметила, что адаптивная одежда учитывает индивидуальные особенности людей и помогает ветеранам с тяжелыми ранениями быстрее адаптироваться к мирной жизни и вернуть уверенность в себе.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

По ее словам, современные технологии, в том числе в сфере адаптивной моды, позволяют защитникам заниматься спортом, творчеством, строить карьеру и вести активную жизнь, а задача фонда – создать для этого необходимые условия.

В Татарстане филиал фонда «Защитники Отечества» уже передал комплекты адаптивной одежды более чем 30 ветеранам СВО. Среди них – Артур Барабанов, который был мобилизован и выполнял боевые задачи на Авдеевском направлении. В результате тяжелого минно-взрывного ранения он лишился обеих ног.

Несмотря на травму, Артур Барабанов сохраняет активную жизненную позицию. Он рассказал, что благодаря адаптивной одежде смог выполнять больше повседневных дел самостоятельно. По его словам, возможность самостоятельно одеваться вернула ему часть контроля над собственной жизнью, который он считал утраченным.

Особую роль в развитии адаптивной одежды в России играет Международный конкурс дизайна «На крыльях». Его учредил и проводит фонд «Защитники Отечества» при поддержке генерального партнера ВЭБ.РФ и региональных правительств.

За три года конкурс вырос из регионального проекта Кузбасса в международную площадку, где дизайнеры могут представить свои разработки и помочь людям с инвалидностью чувствовать себя комфортнее и увереннее.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

В конкурсе участвуют профессиональные дизайнеры, модельеры, производители одежды из России и других стран, а также студенты колледжей и вузов. Работы представлены в шести номинациях: «Мы – семья», «Спорт и активная жизнь», «Повседневный комфорт», «От рабочего дня – к активным делам», «Торжество» и «С заботой при восстановлении».

В 2025 году конкурс объединил 286 участников из 67 регионов России и семи зарубежных государств. В 2026 году, объявленном Президентом Годом единства народов России, особое внимание уделяется культурным традициям и национальным мотивам. Участники отражают в своих коллекциях многообразие российских регионов.

В этом году в рамках чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс», который прошел в Казани, впервые состоялся показ коллекции «На крыльях». Ветераны СВО представили одежду, разработанную специально для представителей рабочих профессий. Все модели созданы с учетом эргономики, функциональности и требований, которые предъявляются к профессиональной деятельности.