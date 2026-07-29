В старейшей деревянной мечети Татарстана заменят более 80% конструкций

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В мечети села Асан-Елга в ходе реставрации заменят свыше 80% конструкции. Об этом рассказал руководитель реставрационной компании «Объединенная строительная компания» Евгений Крючков.

«При проектировании мы понимали, что объект в специфическом состоянии. Но, так как при проектировании нельзя вскрыть и посмотреть все элементы, мы закладывали порядка 30–40% замены утраченных венцов по бревнам – это самые нижние венцы и венцы на уровне перекрытий», – рассказал Крючков.

При начале работ и демонтаже обшивки обнаружились дефекты на остальных венцах (горизонтальный ряд бревен), и было принято решение о полном демонтаже мечети. Сейчас ориентировочный объем замены бревен составляет «чуть более 80%».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Конечная стоимость реставрационных работ пока не называется в связи с тем, что работы еще не завершены, однако сумма контракта с «ОСК» составляет порядка 60 млн рублей, рассказал журналистам Крючков.

По словам руководителя «ОСК», в Татарстане практически нет компаний, которые занимаются реставрацией объектов деревянного зодчества.

«Мы только рады конкуренции, но ее фактически нет, потому что нет специалистов. Мы работаем небольшим коллективом», – отметил руководитель СК.

Разработка научно-проектной документации велась в рамках государственной программы «Развитие культуры Республики Татарстан». Деньги на ее реализацию были частично выделены из бюджета республики. Вместе с тем в рамках проекта «Сохраняем вместе» Комитета по охране ОКН был открыт благотворительный счет для сбора средств на восстановление мечети.

Асан-Елгинская мечеть, построенная в 1742 году, является старейшей деревянной мечетью Татарстана из сохранившихся.

Как отметила заместитель главы Комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Прохорова, историческая ценность объекта в селе Асан-Елга уже подтверждена, мечеть состоит в реестре объектов культурного наследия Российской Федерации и имеет статус памятника регионального значения.