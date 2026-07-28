Татарстан стал лидером инноваций в студенческом предпринимательстве

По итогам реализации седьмой очереди федеральной программы «Студенческий стартап» Татарстан занял второе место как по числу победителей конкурса, так и по количеству поданных заявок. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

В рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» программа «Студенческий стартап» служит платформой для молодых новаторов, стремящихся превратить свои научные разработки в успешные бизнес-проекты. Республика Татарстан активно взаимодействует с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, что позволяет студентам вузов республики получать необходимую поддержку.

В этом году от Татарстана было подано более 1,7 тыс. заявок, среди которых определили 293 победителя (13 % от общего числа победителей). Первое место занимает Москва, третье – Санкт-Петербург.

Всего на конкурс поступило 12,6 тыс. заявок, из них 2 250 стали победителями. Наибольший процент успеха зафиксирован в направлениях «Цифровые технологии» и «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

За все время проведения семи этапов отбора по всей России было подано более 42 тыс. заявок. Из них более 7,9 тыс. (19 % от общего числа) поступили из Республики Татарстан. Этот уровень участия свидетельствует о высоком инновационном потенциале татарстанской молодежи.

Не менее значимы и результаты конкурса: из почти 9,8 тыс. победителей по всей стране около 1,4 тыс. проектов (14 %) разработаны студентами из Татарстана. Высокий процент победителей подчеркивает качество представленных регионом стартап-проектов, подтверждая лидерские позиции Татарстана в стимулировании и поддержке студенческого предпринимательства.

Напомним, что программа была запущена для стимулирования развития технологического предпринимательства. Предусмотренный грант в 1 млн рублей помогает командам создать юридическое лицо и разработать жизнеспособный прототип или продукт.

О мерах поддержки республиканского бизнеса можно узнать по номеру единого контактного центра: 8 (843) 524-90-90, а также на сайте Минэкономики РТ.