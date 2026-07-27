Почти 94% избирательных участков Татарстана к выборам разместят на первых этажах

К выборам депутатов Государственной Думы России и дополнительным выборам депутата Государственного Совета Татарстана почти 94% избирательных участков в республике будут расположены на первых этажах зданий.

Еще в 2014 году на первых этажах находились только 40-45% участков. За прошедшие годы этот показатель вырос более чем в два раза.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что республика продолжает работу по созданию удобных условий для всех категорий избирателей. По его словам, при подготовке к выборам комиссия взаимодействует с аппаратом уполномоченного по правам человека в Татарстане, Министерством труда, занятости и социальной защиты, муниципалитетами и общественными организациями.

В 2026 году 1523 избирательных участка в Татарстане оборудуют специальными кабинками для голосования с широкими проемами. Они предназначены для удобства избирателей, которые используют кресла-коляски.

Кроме того, все избирательные участки республики получат трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней. Они будут выполнены с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля. Также на участках разместят информационные материалы крупным шрифтом на русском и татарском языках.

Выборы депутатов Государственной Думы России и дополнительные выборы депутата Госсовета Татарстана состоятся 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Избирательные участки будут работать ежедневно с 8:00 до 20:00.